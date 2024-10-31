مقتل 12 شخصا في انفجار بمصنع للصلب وسط المكسيك

لقي 12 شخصا حتفهم جراء حريق اندلع في مصنع للصلب بوسط المكسيك الأربعاء، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

وقالت الحماية المدنية في ولاية تلاكسكالا إنه تم تلقي بلاغ عن الحريق في منطقة تبعد حوالي 140 كيلومترا شرق مكسيكو سيتي، بعد الساعة الثالثة صباحا بقليل. وأصيب شخص آخر، لكن حالته غير معروفة.



وأضافت في بيان أنه بناء على معلومات أولية من العمال، وقع انفجار وحريق عندما تلامس الفولاذ المنصهر مع الماء. وتمت السيطرة على الحريق وما زال التحقيق جاريا.

وأعربت حاكمة تلاكسكالا لورينا كويلار عن تعازيها لأسر الضحايا، بينما تعتزم التوجه إلى الموقع.