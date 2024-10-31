الاحتلال يهدم مكتب الأونروا في مخيم نور شمس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، في مخيم نور شمس، شرق طولكرم.

وقال رئيس لجنة خدمات مخيم نور شمس نهاد الشاويش في اتصال هاتفي مع «وفا»، إن جرافات الاحتلال هدمت مكتب «الأونروا» الكائن وسط المخيم وجرفت أسواره الخارجية.

وأوضح الشاويش أن مخيم نور شمس يضم مدرستين تابعتين للأونروا، واحـدة للإناث وأخرى للذكور، وتقـدم كلتاهما خدمات تعليمية لما مجموعه 1536، بحسب بيانات العام الدراسي 2022-2023.

وأشار إلى أن «المخيم يحتوي أيضا على مركز صحي يقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية، التي تشمل خدمات الصحة الإنجابية ورعاية الرضع والأطفال، والتطعيمات والفحوصات الطبية، وعيادة أسنان، وكلها يديرها مكتب الأونروا».

وأقر «الكنيست» الإسرائيلي، الاثنين الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة هذا التشريع الذي ينتهك المواثيق والقوانين الأممية والدولية.

ويهدف القانون إلى «منع أي نشاط للأونروا في أراضي إسرائيل»، وينصّ القانون على «ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل».

وبموجب القانون تُلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي تتوقف أنشطة الوكالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويحظر أي اتصال بين المسئولين الإسرائيليين وموظفيها.

وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.