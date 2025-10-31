بيت الشعر يكرّم الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في أمسية شعراء على الطريق

في إطار الدور الثقافي الذي يضطلع به قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي في دعم المبدعين الشباب ورعاية المواهب الأدبية الواعدة، ينظم الصندوق، من خلال بيت الشعر العربي (بيت الست وسيلة)، أمسية شعرية جديدة بعنوان "شعراء على الطريق"، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء غدٍ السبت، بمقر البيت خلف الجامع الأزهر.

تأتي الأمسية احتفاءً بمجموعة من الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في فرع الشعر، والتي تُقام برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، وتُعد من أبرز المبادرات الثقافية التي تهدف إلى اكتشاف ودعم الموهوبين من الأطفال والنشء في مختلف المجالات الأدبية والفنية.

ويشارك في الأمسية الشعراء الصغار: أحمد رمضان (القليوبية – جائزة 2025)، أحمد فيصل (القاهرة – جائزة 2022)، أحمد محمد عثمان (الشرقية – جائزة 2021)، ديفيد بارح عطا (القاهرة – جائزة 2022)، ساجد عبد الفتاح (الجيزة – جائزة 2024)، ندى طنطاوي (القليوبية – جائزة 2024)، ويحيى عباس (الشرقية – جائزة 2023).

وتُدار الأمسية من قبل الشاعر محمد طايل، بمشاركة هؤلاء الشعراء الصغار الذين يمثلون جيلًا جديدًا من الأصوات الواعدة في مسيرة الشعر العربي، بما يعكس استمرار تجدد الإبداع في الأجيال الشابة.

وأكد الشاعر سامح محجوب، مدير بيت الشعر العربي، أن هذه الأمسية تأتي في سياق حرص البيت على دعم الأصوات الشعرية الجديدة وإتاحة المنابر أمام المواهب الواعدة، مضيفًا: "بيت الشعر العربي يولي اهتمامًا كبيرًا باكتشاف ورعاية المبدعين الصغار، خاصة الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير التي تُقام برعاية السيدة انتصار السيسي، فهؤلاء الشعراء هم نواة المستقبل الإبداعي، ومن واجبنا توفير المساحات التي تُنمّي تجاربهم وتُصقل وعيهم الأدبي والجمالي منذ الصغر".

وأضاف محجوب أن الأمسية تأتي ضمن سلسلة فعاليات ينظمها بيت الشعر العربي تحت مظلة صندوق التنمية الثقافية، والتي تهدف إلى تعزيز التواصل بين الأجيال المختلفة من المبدعين وإبراز المواهب الجديدة في بيئة ثقافية حاضنة تشجع على الإبداع والتميّز.

ويُذكر أن بيت الشعر العربي يُعد أحد المراكز الثقافية التابعة لصندوق التنمية الثقافية، ويهتم بإحياء فنون الشعر العربي والتعريف برواده، فضلًا عن رعاية المواهب الشابة من خلال أمسيات شعرية وورش ولقاءات نقدية تسعى إلى ترسيخ مكانة القصيدة العربية في الوجدان الثقافي المصري والعربي.