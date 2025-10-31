استئناف محادثات الحدود الأفغانية-الباكستانية في إسطنبول الأسبوع المقبل

قالت وزارة الخارجية التركية إن المحادثات التي تتوسط فيها تركيا وقطر بين أفغانستان وباكستان لحل نزاعهما الحدودي ستستمر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول الحكومية يوم الخميس.

ومن المقرر أن يجتمع كبار المسؤولين مرة أخرى في إسطنبول في 6 نوفمبر للاتفاق على المزيد من المبادئ للتسوية السلمية.

وقالت الوزارة إن الدولتين اتفقتا على الحفاظ على وقف إطلاق النار في الوقت الحالي وإنشاء آلية لمراقبة الامتثال. وسيجري تطبيق عقوبات على أي من الجانبين في حال حدوث انتهاكات، رغم عدم تقديم تفاصيل.

وتجري وفود من أفغانستان وباكستان اجتماعات في إسطنبول منذ يوم السبت الماضي لنزع فتيل الاشتباكات المتجددة على طول حدودهما المشتركة، وسط تصاعد التوترات بين الحكومتين.

وتتهم باكستان حركة طالبان الباكستانية بزيادة العنف الداخلي وتتهم طالبان الأفغانية بإيواء المسلحين. وتنفي كابول هذا الاتهام وبدلا من ذلك تتهم إسلام أباد بدعم هجمات في أفغانستان من قبل تنظيم داعش - ولاية خراسان. وتنفي باكستان هذا الادعاء.