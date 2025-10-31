رئيس وزراء المجر يحذر: تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا يجر القارة الأوروبية إلى صراع عسكري شامل

اعتبر رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، أن القادة الأوروبيين وحلفاءهم الذين يقدمون الدعم لأوكرانيا، في الواقع، يدعمون الحرب، لأنهم يدفعون أوروبا نحو صراع عسكري شامل.

وفي تصريحات لإذاعة "كوسوث" صباح اليوم، قال أوربان: "من يدعم أوكرانيا يدعم الحرب"، مشيرًا إلى أن قيادة الاتحاد الأوروبي لا تزال ملتزمة بتقديم المساعدة العسكرية والمالية لأوكرانيا من الميزانيات الأوروبية. وأضاف: "الحرب تتطلب المال.. عندما ترسل بروكسل المال إلى أوكرانيا، فإنها ترسل أموالنا".

وحذر أوربان من أن القادة الأوروبيين لا يدركون أنهم "يلعبون بالنار"، مؤكدًا أن الوضع السياسي الحالي في القارة يشبه الأحداث التي سبقت الحربين العالميتين الأولى والثانية.

واعتبر أن النقطة الإيجابية الوحيدة تكمن في موقف الولايات المتحدة بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسًا لها، إذ اتخذت موقفًا يدعو إلى السلام وحلًا سلميًا للنزاع في أوكرانيا. وأضاف: "الأوروبيون اليوم هم من يتحدثون عن الحرب، رغم أننا ننصحهم بعدم فعل ذلك".