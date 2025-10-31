حزب مستقبل وطن بالقليوبية يحشد الجماهير في كفر الرجالات لدعم مرشحيه بالانتخابات البرلمانية

نظم حزب مستقبل وطن بالقليوبية، برعاية المهندس محمد فرج كامل، أمين العمل الجماهيري بالحزب بمركز طوخ، مؤتمرًا جماهيريًا لتأييد النائب مصطفى النفيلي والنائب أحمد بدوي بقرية كفر الرجالات مركز طوخ بمحافظة القليوبية، بهدف تشجيع المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية.

شهد اللقاء حضورًا جماهيريًا واسعًا من مختلف الفئات، وسط تأكيد قيادات الحزب على أهمية المرحلة المقبلة في دعم الاستقرار السياسي والتنمية الوطنية.

وقال النائب مصطفى النفيلي خلال المؤتمر، إن الحزب يعمل بروح جماعية هدفها الأول خدمة المواطن وتعزيز المشاركة السياسية الواعية، مشيرًا إلى أن حزب مستقبل وطن اليوم يجسد معنى العمل المنظم والمسؤول.

وأكد النفيلي أن الحزب جزء أصيل من الدولة المصرية، ويدعم مسيرتها التنموية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو الجمهورية الجديدة، حيث أثبت الحزب قوته على الأرض من خلال حضوره الجماهيري الكبير.

ودعا مصطفى النفيلي جموع المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن المشاركة في بناء الأوطان واجب على كل فرد تجاه وطنه، وأن العملية الانتخابية يشهدها العالم أجمع والمشاركة بها أكبر رسالة تؤكد دعم المواطن لبلده، فعلينا جميعًا أن نكون على قدر المسئولية، معربًا عن ثقته في وعي أبناء الدائرة الذين يثبتون دائمًا انتماءهم للوطن ودعمهم لممثلين قادرين على توصيل صوتهم تحت قبة البرلمان.

تأتي هذه المؤتمرات ضمن خطة متكاملة تشمل جميع محافظات الجمهورية، وتهدف إلى تعزيز التواصل المباشر بين المواطنين ومرشحي الحزب على المقاعد الفردية والقائمة الوطنية من أجل مصر، بما يسهم في رفع الوعي السياسي وتشجيع المشاركة الفاعلة في الانتخابات.