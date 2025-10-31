محافظ المنيا يعيد اسم ميدان الفريق صفي الدين أبو شناف تكريما لتاريخه العسكري

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الميدان الجديد الذي تم افتتاحه أمس يحمل اسم الفريق صفى الدين أبو شناف، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، تقديرًا لمسيرته الوطنية المشرفة وعطائه الكبير للوطن، مؤكدًا أن إطلاق اسم ميدان النيل كان خطأ وجب تصحيحه.

وأعلن كدواني في البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية للمحافظة، أنه تمت إعادة الاسم الأصلي للميدان الكائن أمام كوبري شرق النيل بمدينة المنيا، مسقط رأس الفريق صفى الدين أبو شناف، أحد الرموز الوطنية وبطل من أبطال قواتنا المسلحة الباسلة.

وإذ يعرب المحافظ عن خالص تقديره واعتزازه لأسرة وعائلة الفريق صفى الدين أبو شناف الكريمة بمحافظة المنيا، فإنه يؤكد أن المحافظة تعتز دومًا برموزها الوطنية التي صنعت تاريخًا من العزة والكرامة لمصرنا الغالية.

وكان باهي الروبي، رئيس مجلس محلي محافظة المنيا سابقًا، قد أعلن اعتراضه رسميًا على تغيير اسم ميدان الفريق صفى الدين أبو شناف إلى ميدان النيل عقب تطويره، مؤكدًا أن قرار التسمية جاء من جميع الجهات المختصة بدءًا من مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ومحافظ المنيا، تقديرًا لجهود الفريق صفى الدين أبو شناف.