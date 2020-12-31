كوريا الجنوبية تتعاقد مع موديرنا للحصول على 40 مليون جرعة لقاح لكورونا

أكملت كوريا الجنوبية اليوم الخميسإجراءات توقيع عقد لشراء 40 مليون جرعة لقاح من شركة موديرنا، وفقا لبيان مشترك من وزارة الصحة ووكالة مكافحة الأمراض.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن اتفاقية العقد الرسمية جاءت بعد أن وافقت شركة موديرنا على توفير اللقاح الكافي لـ20 مليون شخص لكوريا الجنوبية خلال اتصال هاتفي مع الرئيس مون جاي-إن في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وحصلت كوريا الجنوبية على لقاحات لإجمالي 56 مليون شخص، وهو ما يكفي لتحقيق مناعة القطيع، حسبما تقول الحكومة في بيان، فيما يبلغ عدد سكان كوريا الجنوبية نحو 51 مليون نسمة.