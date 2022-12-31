أطعمة تمنع الزيادة المفاجئة للوزن بعد سن الخمسين

تعاني الكثير من النساء من مشكلة زيادة الوزن المفاجئة بعد سن اليأس، بينما يعاني الرجال من هذه المشكلة بعد سن الخمسين، وذلك نتيجة ضعف حركة الأمعاء، وعدم القدرة على هضم الطعام بالشكل الصحيح.

فيما نشر موقع "تايمز أوف إنديا" مجموعة من المعلومات حول الأطعمة التي يمكن أن تساعد في منع زيادة الوزن المفاجئة بعد سن الخمسين.

• المكسرات والبذور

يمكن أن يساعد تناول حفنة من المكسرات والبذور كوجبات خفيفة في منتصف الوجبة في تعزيز المناعة وتحسين حركة الأمعاء والحفاظ على صحة القلب وتعزيز المهارات المعرفية، ووفقًا لدراسة أجرتها جامعة ميشيجان فقد لوحظ أن المكسرات مثل الجوز وبذور الكتان وبذور الشيا تحتوي على دهون أوميجا 3، والتي تساعد في حماية صحة الدماغ وتقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

• مأكولات بحرية

يمكن أن يكون تناول المأكولات البحرية بعد الخمسينيات طريقة رائعة لمنح الجسم بعض البروتين الصحي، حيث تعد الأسماك الدهنية مثل التونة والسلمون والتراوت مصدرًا جيدًا لأحماض فيتامين ب 12 أوميجا 3 الدهنية، والتي تساعد في تحسين المهارات المعرفية، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وتعزيز تجديد الخلايا والأنسجة وتحسين المناعة بشكل عام وتوفير الشبع، مما يساعد في إدارة أفضل للأنسولين وفقدان الوزن.

• الخضار الورقية

يمكن أن تساعد إضافة الخضار الورقية قليلة الدسم إلى النظام الغذائي اليومي بعد الخمسينيات في توفير دفعة صحية من العناصر الغذائية للجسم، وذلك لأن الخضار الورقية مثل السبانخ واللفت والجرجير والبروكلي ليست غنية بالألياف والمعادن فحسب، بل إنها محملة أيضًا بمركبات نباتية تساعد في تحسين أداء الجهاز الهضمي، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتساعد في تحسين أداء الجهاز الهضمي.

• الفواكه الحمضية

يمكن أن تساعد إضافة فاكهة أو اثنتين في اليوم ما بعد الخمسين في تحسين إدارة الصحة، وذلك لأن ارتفاع مستويات مضادات الأكسدة في ثمار الحمضيات تساعد في إدارة الوزن بشكل أفضل، وتعمل على تحسين مقاومة الأنسولين، وتعزيز المناعة، وتسريع معدل الأيض، وتساعد أيضًا في تجديد الخلايا بشكل أفضل ويقلل من علامات الشيخوخة على الجلد.