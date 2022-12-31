تحريات العثور على جثة شاب داخل مسكنه بالعجوزة: الوفاة اختناق بالبخار

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في واقعة العثور على جثة شاب يحمل جنسية إحدى الدول متوفي داخل شقته بمنطقة العجوزة، إلى أن الوفاة جاءت نتيجة الاختناق بالبخار أثناء الاستحمام، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة شخص متوفى داخل حمام شقته بمنطقة العجوزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين وجود جثة شاب يحمل جنسية إحدى الدول ولا توجد به أي إصابات ظاهرة، وبعمل التحريات تبين أن المتوفى اختنق بالبخار أثناء الاستحمام، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.