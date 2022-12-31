خاطب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الشعب الروسي، مباشرة في رسالة وسط أحدث موجة من الهجمات الصاروخية قبل مطلع العام الجديد .

وقال زيلينسكي، في الرسالة اليومية التي تم نشرها في وقت سابق لموعدها المعتاد اليوم السبت "لن يتم الصفح عن دولة إرهابية.. وأولئك الذين يأمرون بمثل هذه الهجمات وأولئك الذين ينفذونها لا يصفح لهم".

وذكر زيلينسكي باللغة الروسية أن روسيا ليست في حالة حرب مع الناتو، "كما يكذب المروجون للدعاية لديكم". وقال إن الحرب لم تكن لأي شيء تاريخي بل لشخص سيبقى في السلطة لبقية حياته"، في إشارة مباشرة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح زيلينسكي أن بوتين يريد أن يُظهر أن لديه الجيش وراءه وأنه في المقدمة "لكنه يختبئ فقط". وقال: "إنه يختبئ خلف الجيش، خلف الصواريخ، خلف جدران مساكنه وقصوره، يختبئ خلفكم ويحرق بلدكم ومستقبلكم".

وأضاف زيلينسكي أن أحدا لن يغفر لروسيا الإرهاب. مضيفا: "لن يغفر لكم أحد في العالم. أوكرانيا لن تسامحكم أبدا".