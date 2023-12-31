شوبير: الأهلي أنهى صفقة عمر كمال عبد الواحد لصالحه

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أعلن الإعلامي أحمد شوبير، اليوم الأحد نجاح الأهلي في إنهاء صفقة انضمام عمر كمال عبد الواحد للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير لعام 2024.

وأشار شوبير خلال برنامجه الإذاعي على محطة راديو أون تايم سبورتس:" المفاوضات بين إدارة النادي الأهلي ومسؤولي فيوتشر في طريقها للنهاية برحيل صلاح محسن لمودرن فيوتشر ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد لصفوف الأهلي".

وأوضح شوبير أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أبلغ إدارة النادي خروج صلاح محسن من حساباته الفنية، مع تمسكه باستمرار خالد عبدالفتاح ورفضه دخوله ضمن مفاوضات التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد.

كما كشف شوبير خلال حديثه أن كولر لا يمانع رحيل كريم نيدفيد عن الأهلي، ولكن الأمر لا يزال متوقفًا في ظل رغبة اللاعب في رحيله بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة.

وأنهى شوبير كلامه بتأكيده أن إدارة الأهلي اتفقت مع مسؤولي فيوتشر على انتقال بعض اللاعبين الشباب ضمن صفقة إتمام انضمام عمر كمال عبد الواحد للمارد الأحمر، تمهيدًا للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.