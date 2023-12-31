أعلنت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، الأحد، أنها أغرقت ثلاثة من أصل أربعة زوارق لجماعة الحوثي اليمنية وقتلت طواقمها، إثر مهاجمتها سفينة تجارية في البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية، في بيان عبر منصة «إكس»: في 31 ديسمبر، الساعة 6: 30 صباحًا بتوقيت صنعاء أصدرت سفينة الحاويات ميرسك هانجتشو (دنماركية) نداء استغاثة ثانٍ في أقل من 24 ساعة، يفيد بتعرضها لهجوم من 4 زوارق صغيرة تابعة للحوثيين»، وفق وكالة الأناضول

وهذه الزوارق انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وأطلقت النار على الطاقم (الخاصة بالسفينة)، ووصلت إلى مسافة 20 مترًا من السفينة، وحاولت الصعود على متنها، بحسب البيان.

وتابعت القيادة المركزية: «رد فريق الأمن المتعاقد لحماية السفينة بإطلاق النار، واستجابت لنداء الاستغاثة المروحيات الأمريكية الموجودة على سفينتي يو.إس.إس إيسنهاور وجرافيلي».

وأفادت بأنه أثناء توجيه نداءات للزوارق الصغيرة، أطلقت الأخيرة النار على المروحيات الأمريكية المسلحة، التي ردّت بإطلاق النار دفاعا عن النفس.

ووفقا للبيان الأمريكي، أدى ذلك إلى إغراق ثلاثة من الزوارق الـ4، وقتل أفراد طواقمها، وفرار القارب الرابع من المنطقة، فيما لم يلحق أي ضرر بالأفراد أو المعدات الأمريكية.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت في وقت سابق الأحد أن مدمرة تابعة لها أسقطت، السبت، صاروخين باليستيين استهدفا السفينة ميرسك هانغتشو بصاروخ جنوبي البحر الأحمر، بعد تلقيها طلبا بالمساعدة من السفينة.

فيما جددت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، الأحد، تحذيرها للسفن العابرة في البحر الأحمر؛ إثر تلقيها تقريرا هو الثاني خلال ساعات عن هجوم شمال غرب ميناء الحديدة اليمني.

وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها و / أو تشغلها شركات إسرائيلية و / أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

في حين أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في 18 ديسمبر الجاري، تشكيل قوة عمل بحرية باسم «حارس الازدهار» تضم 10 دول، بهدف مواجهة الهجمات في البحر الأحمر.