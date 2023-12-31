قالت الدكتورة حنان نظير، منسق عام المجلس القومي للأجور، إن الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجور، اعتبارًا من غدًا الاثنين، بمثابة «عيدية رأس السنة»

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن كل أعضاء المجلس القومي، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، اتفقوا على زيادة الحد الأدنى للأجور من 3000 إلى 3500 جنيه.

وأوضحت أن المجلس اتفق خلال اجتماعه الماضي، على ألا تقل العلاوة الدورية السنوية عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 200 جنيه.

وأكدت حرص المجلس على مصلحة العاملين في الطبقات الدنيا، معقبة: «كل الأعضاء والحكومة وقطاع الأعمال الخاص يحرصون على تحقيق تلك العلاوة لمردود».

وأشارت إلى أن الزيادة الجديدة في الحد الأدنى تخص القطاع الخاص، مؤكدة أن القطاع الخاص لديه استعداد كبير للمناقشة والاستماع، وأكد التزامه وموافقته على تلك الزيادة.

ونوهت أن «القرارات التي يصل إليها المجلس ملزمة بالقانون ومتفق عليه من الاتحادات العامة»، معربة عن أملها في إبرام المزيد من الاتفاقات التي تصب في صالح المنشآت والعمالة.

وقرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في القطاع الخاص لتصل 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه، اعتبارًا من غدًا الاثنين، كما تم رفع العلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني لتسجل 200 جنيه بدلا من 100 جنيه.