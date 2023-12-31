برنامج خاص للاعبي الأهلي في معسكر المنتخب

يستعد لاعبو منتخب مصر الأول الانتظام خلال الساعات المقبلة في معسكر الفراعنة التحضيري لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها خلال شهر يناير المقبل لعام 2024.

وينطلق معسكر المنتخب الوطني استعدادا للكان يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2 من شهر يناير والذي يشهد تواجد 27 لاعبًا تم استدعاؤهم من قبل المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

ويلعب منتخب مصر قبل مشاركته في أمم إفريقيا، مباراة ودية دولية أمام منتخب تنزانيا ستقام يوم 7 يناير المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

الجهاز الفني للمنتخب الوطني كان قد قام بوضع برنامج خاص للاعبي الأهلي الذين تم استدعاؤهم للانضمام إلى القائمة النهائية للفراعنة من أجل تعافيهم من حالة الإجهاد التي أصابتهم بعد مشاركتهم في أسبوعين ببطولتي كأس العالم للأندية وكأس السوبر للأندية الأبطال.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا بجانب منتخبي غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

ويستهل المنتخب منافسات أمم إفريقيا بمواجهة موزمبيق يوم 14 يناير المقبل.

وتستضيف العاصمة الإدارية معسكر منتخب مصر خلال الفترة من 2 وحتى 9 يناير.

وضمت قائمة منتخب مصر النهائية لبطولة أفريقيا 27 لاعباً هم: حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى

الدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - أسامة جلال - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى

الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - أحمد نبيل كوكا - محمود حمادة

الهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.