محافظ الغربية يسدد مصروفات ويوفر المستلزمات الدراسية لـ17 طالبا

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لقاءه بالمواطنين في ختام العام الميلادي 2023، حيث استقبل 17 أسرة من أهالي المحافظة، وذلك ضمن سلسلة لقاءاته المستمرة بأهالي القرى والمراكز؛ للاستجابة لكل احتياجاتهم ومطالبهم.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتواصل المباشر والمستمر مع المواطنين وتلبية مطالبهم، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة في وقت قياس، وجاء ذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

وهنأ محافظ الغربية، في بداية اللقاء، الطلاب وأولياء الأمور بالعام الميلادي الجديد، متمنيا لهم عامًا مليئًا بالخير والسعاة، وداعيا المولى عز وجل، أن يكون عام رخاء وخير للمصريين، وأن يحفظ الله لمصر أمنها واستقرارها في ظل القيادة الوطنية الصادقة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأعرب المحافظ، عن سعادته بتواجده بين أهالي المحافظة لمشاركتهم أفراحهم بالسنة الجديدة وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم، مشيرا إلى أن لقاءهم اليوم، هو أفضل ما ينهي به عامه الميلادي، ويستقبل به عامه الجديد، مضيفا أن تقديم تلك المساعدات هو حق أصيل من حقوقهم والذي ترعاه الدولة لتخفيف العبء عن كاهلهم.

وأكد "رحمي"، حرصه على التواصل المستمر مع جموع المواطنين للتعرف على مطالبهم وسرعة حلها ولقائهم بصفه يومية من خلال الجولات للاستماع لمطالبهم وتلبية احتياجاتهم، مشددًا على استمرار تلقي لجنة المساعدات بالمحافظة لكل الطلبات لفحصها وتقديم الدعم للأسر المستحقة، لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وسلم محافظ الغربية، خلال اللقاء، المصروفات والمستلزمات الدراسية لـ17 طالبًا في مختلف الفئات والمراحل التعليمية من كل مراكز ومدن المحافظة.

وأكد المحافظ، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالأسر الأولى بالرعاية ورفع العبء عن كاهلهم بجميع الطرق الممكنة، وتخفيف الحمل عن كاهل أولياء الأمور.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية.

من جانبه أعرب المواطنون، عن سعادتهم البالغة باستجابة المحافظ الفورية، وحرصه على الاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم، ومحاولة تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم.

ويأتي ذلك اللقاء ضمن سلسلة لقاءات المحافظ بالمواطنين والتي تنظمها المحافظة للمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم، دعما لمبدأ التكافل الاجتماعي، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر لتوفير حياة كريمة للمواطنين.