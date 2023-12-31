فاز الرئيس الحالي لجمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي على نحو واضح في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا، حسبما أظهرت النتائج الأولية للانتخابات اليوم الأحد.

وقالت مفوضية الانتخابات إن السياسي الموالي للغرب حصل على 2ر13 مليون صوت، أو نسبة 3ر73% من أصوات الناخبين.

ومن المقرر أن تعلن المحكمة الدستورية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ثاني أكبر دولة في أفريقيا، النتائج النهائية الرسمية.

وحتى قبل الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التي أجريت يوم 20 ديسمبر، دعا 9 من مرشحي المعارضة إلى إجراء انتخابات جديدة وأعلنوا أنهم لن يعترفوا بالنتائج التي ستعلنها مفوضية الانتخابات.

وكان من المتوقع تنظيم مظاهرات في كينشاسا وعدد من المدن الأخرى، خاصة في شرق البلاد احتجاجا على الانتخابات.

وقد حصل تشيسكيدي على أفضل فرصة في الانتخابات لأن المعارضة لم تتمكن من الاتفاق على مرشح مشترك.