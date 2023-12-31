البابا تواضروس: الهجمات الإرهابية على الكنائس 2013 لم تستهدفني كمسيحي ولكن كمصري

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنه مع بداية توليه منصب الباباوية في عام 2012، والتي تزامنت مع الهجمات الإرهابية، كانت تثير مخاوفه على الوطن بشكل كبير.

وأضاف خلال حوار خاص له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء السبت: «أنا مؤمن إيمان قاطع بأن الهجمات الإرهابية التي جرت في مصر، لم تكن تستهدفني كمسيحي ولكن كمصري»، مؤكدا أن الهجمات التي توالت على الكنائس المصرية في 2013 هي ما دفعته لقول عبارته الشهيرة، «وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن».

وأوضح أنه تعرض لانتقادات كثيرة بسبب هذه العبارة، ولكنه لم يعرها أي اهتمام، انطلاقا من اهتمامه بسلامة الوطن وأرضه وهو التحدي الأكبر بالنسبة له.

وشدد على أن الوطن هو الأهم والأول وبمثابة البيت لكل مواطن، مشيرا إلى أنه واجه تحديا آخر بجانب الهجمات الإرهابية على الكنائس، والذي تمثل في بناء الكنائس، خاصًة مع عدم تغير القانون المتعلق بهذا الشأن وهو القانون العثماني والذي يسمى بـ «الخط الهمايوني»، وهو الوحيد الذي كان تبنى من خلاله الكنائس.

ولفت إلى أن القانون القديم كان يطبق وفقا لأهواء المسئولين، الأمر الذي كان يتسبب في مشكلات كثيرة للغاية، ويؤثر على سلامة الوطن بشكل كبير، منوها بأن الجميع كان يتردد في أخذ قرار لتغيير هذا القانون.

وأشاد بالقانون المتعلق ببناء الكنائس الذي صدر في سبتمبر 2016، من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوها بأنه ساعد في هدوء واستقرار البلاد بشكل كبير.