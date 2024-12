القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ ضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن

قالت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، إن قواتها نفذت عدة ضربات دقيقة ضد أهداف للحوثيين في العاصمة صنعاء، والمواقع الساحلية داخل الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن يومي 30 و31 ديسمبر الجاري.

وأضافت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الثلاثاء، أن السفن والطائرات التابعة للبحرية الأمريكية استهدفت منشأة للقيادة والسيطرة تابعة للحوثيين، ومنشآت لإنتاج وتخزين الأسلحة التقليدية والمتقدمة، ومنها الصواريخ والمسيرات.

ولفتت إلى أن الحوثي استخدمت تلك المرافق في شن هجمات ضد السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية، والسفن التجارية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

وذكرت أن «طائرات البحرية والقوات الجوية الأمريكية دمرت موقع رادار ساحلي للحوثيين، و7 صواريخ كروز وطائرات بدون طيار هجومية فوق البحر الأحمر».

ونفت وقوع «إصابات أو أضرار للأفراد أو المعدات الأمريكية في أي من الحادثتين».

وأشارت إلى أن «هذه الضربات تعد جزءًا من جهود القيادة المركزية الأمريكية؛ لإضعاف جهود الحوثيين وتهديدها الشركاء الإقليميين والسفن العسكرية والتجارية في المنطقة».

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام حوثية، بأن الطيران الأمريكي البريطاني، شن اليوم الثلاثاء، غارات جوية على العاصمة صنعاء.

ونقل موقع «سبتمبر 26» التابع للحوثيين، عن مصدر أمني قوله إن «العدوان شن 10 غارات على مجمع 22 مايو بمديرية الثورة، وغارتين على مجمع العرضي بمديرية الصافية».

