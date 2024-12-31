أوكرانيا: تلقينا 40 مليار يورو كمساعدات خارجية لدعم ميزانية 2024

أعلنت وزارة المالية في كييف، في اليوم قبل الأخير من العام، أن أوكرانيا، التي تمزقها الحرب، تلقت ما يقرب من 40 مليار يورو (6ر41 مليار دولار) كمساعدات مالية خارجية لدعم ميزانيتها لعام 2024.

وأوضحت الوزارة يوم الإثنين أن حوالي 30% من هذه المساعدات مُنحت على شكل منح غير مستردة، بينما تم تقديم الباقي على شكل قروض بشروط ميسرة.

وقال وزير المالية سيرهي مارتشينكو: "في عام 2024، تمكنا من تغطية جميع النفقات الاجتماعية والإنسانية ذات الأولوية."

وأشار إلى أن هذه النفقات تشمل المعاشات التقاعدية ورواتب الموظفين العموميين والإنفاق على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

وأعرب مارتشينكو عن شكره للشركاء الدوليين على مساعداتهم.

وبالنسبة للعام المقبل، أشار إلى أنه تم إحراز تقدم في المفاوضات بشأن منح إضافية لدعم الميزانية، معبرا عن ثقته في أنه "يمكن تمويل النفقات ذات الأولوية".