 أوكرانيا: تلقينا 40 مليار يورو كمساعدات خارجية لدعم ميزانية 2024 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أوكرانيا: تلقينا 40 مليار يورو كمساعدات خارجية لدعم ميزانية 2024


نشر في: الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 - 5:11 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 - 5:11 ص

أعلنت وزارة المالية في كييف، في اليوم قبل الأخير من العام، أن أوكرانيا، التي تمزقها الحرب، تلقت ما يقرب من 40 مليار يورو (6ر41 مليار دولار) كمساعدات مالية خارجية لدعم ميزانيتها لعام 2024.

وأوضحت الوزارة يوم الإثنين أن حوالي 30% من هذه المساعدات مُنحت على شكل منح غير مستردة، بينما تم تقديم الباقي على شكل قروض بشروط ميسرة.

وقال وزير المالية سيرهي مارتشينكو: "في عام 2024، تمكنا من تغطية جميع النفقات الاجتماعية والإنسانية ذات الأولوية."

وأشار إلى أن هذه النفقات تشمل المعاشات التقاعدية ورواتب الموظفين العموميين والإنفاق على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

وأعرب مارتشينكو عن شكره للشركاء الدوليين على مساعداتهم.

وبالنسبة للعام المقبل، أشار إلى أنه تم إحراز تقدم في المفاوضات بشأن منح إضافية لدعم الميزانية، معبرا عن ثقته في أنه "يمكن تمويل النفقات ذات الأولوية".


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