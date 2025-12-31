سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• تخلل اقتحام المسجد في بلدة جبع العبث بمحتوياته

اقتحمت قوات إسرائيلية الأربعاء، مسجدا في بلدة جبع شمالي الضفة الغربية المحتلة وعبثت بمحتوياته وألحقت به أضرارا جسيمة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، أدانت فيه "اقتحام قوات الاحتلال مسجد المصطفى في بلدة جبع جنوبي مدينة جنين".

وذكرت الوزارة أن "قوات الاحتلال أقدمت على تكسير أبواب المسجد والعبث بمحتوياته، وإلحاق أضرار جسيمة داخله".

ووصفت سلوك القوات الإسرائيلية تجاه المسجد بأنه "عدواني"، مضيفا أنه يمثل "خرقا فاضحا لكافة المواثيق الدولية التي تكفل حماية أماكن العبادة وصون حرمتها".

ولفت البيان أن هذه الاعتداءات "تأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف المقدسات".

وطالبت الأوقاف المؤسسات الدولية والحقوقية "بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات"، ودعت إلى توفير الحماية اللازمة للمساجد والمقدسات في فلسطين.

وفي وقت سابق الأربعاء أصاب الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين واعتقل 28 آخرين، خلال اقتحامه بلدة جبع، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني وشهود عيان.

وذكر الشهود أن القوات الإسرائيلية عبثت بمحتويات المنازل، متعمدة إحداث خراب واسع داخلها، وسط انتشار مكثف للجنود في أحياء مختلفة من البلدة.

وبوتيرة شبه يومية، ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات لمدن وبلدات في الضفة الغربية، يعتقل خلالها عشرات الفلسطينيين.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1104 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفًا، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني.

وفي قطاع غزة، خلّفت الإبادة الإسرائيلية، بدعم أمريكي، أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، ودمارًا واسعًا طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، فيما قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.