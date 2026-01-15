مقتل شخصين جراء حادث آخر بموقع بناء في تايلاند

وقع حادث جديد في موقع بناء على طريق بالقرب من العاصمة التايلاندية بانكوك، اليوم الخميس، بعد 24 ساعة من سقوط رافعة على قطار ركاب في شمال شرق البلاد؛ مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 32 شخصا.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن الحادث أسفر عن مقتل شخصين بالقرب من بانكوك.

وأفادت (د ب أ)، بأن صحيفة بانكوك بوست ذكرت أن خمسة أشخاص أصيبوا إثر انهيار رافعة بناء اليوم الخميس على طريق سريع في منطقة ساموت ساخون، غرب العاصمة التايلاندية.

ونقلت الصحيفة عن الشرطة، القول إن أجزاء من الرافعة أصابت سيارتين. وكان يتم استخدام الرافعة في بناء جسر طريق سريع.

ولم يتضح على الفور سبب الحادث.

ومن ناحية أخرى، أعلن انوبونج سوكسومنت حاكم ناخون راتشاسيما، انتهاء البحث عن ناجين من حادث أمس.