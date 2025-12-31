تنفيذ أولى عمليات الاعتقال خلال المظاهرات في إيران

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، أن السلطات نفذت الاعتقالات الأولى خلال مظاهرات في العاصمة طهران وغيرها من المدن.

أفادت صحيفة الشرق بأن 4 طلاب اعتقلوا في جامعة طهران. ولم يتضح على الفور من كان مسئولا عن الاعتقالات أو أين احتُجز الطلاب.

وذكرت المنصة الإعلامية أمير كبير التي يديرها الطلاب في وقت سابق أن قوات الأمن حاصرت الجامعة وأن الطلاب المحتجين محاصرون في الحرم المركزي.

بدأت المظاهرات يوم الأحد الماضي في العديد من المقاطعات التجارية بطهران، الناتجة عن الأزمة الاقتصادية الجارية وعدم قدرة الحكومة على السيطرة على الانهيار السريع للعملة.

وسريعا جرى ترديد الشعارات السياسية المناهضة للنظام الإسلامي، حتى أن بعض المتظاهرين دعوا إلى عودة الملكية.

وبحسب شهود عيان، اندلعت المظاهرات في مدن إيرانية رئيسية أخرى في اليوم الثاني، صاحبها رد فعل شرطي عنيف.

وتعهد الرئيس مسعود بزشيكان بإجراء إصلاحات اقتصادية في رسالة مقتضبة وأعلن استعداده للدخول في حوار وهو ما تجاهله المتظاهرون.

وتحدثت وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة بشكل كبير عن المظاهرات، دون الإشارات إلى الشعارات القاسية ضد القيادة السياسية.

وبعدما اكتسبت المظاهرات زخما، تحدثت قوى الأمن عن "مؤامرة أجنبية من أعداء إيران" بهدف خلق اضطرابات وعدم استقرار في البلاد.