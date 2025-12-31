بيرو: تصادم قطارين سياحيين في ماتشو بيتشو يودي بحياة شخص ويصيب 30 آخرين

اصطدم قطاران كانا ينقلان سياحا إلى الموقع الأثري الشهير ماتشو بيتشو في بيرو، ليل الثلاثاء/الأربعاء، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة نحو 30 راكبا.

ووفقا لجوناثان كاستيلو جونزاليس، ضابط في شرطة مدينة كوزكو، كان القتيل عاملا في السكة الحديد. وأوضح أن إدارة السكك الحديدية علقت خدماتها على الخط الذي يربط ماتشو بيتشو بمدينة كوزكو القريبة بعد الحادث.

وبحسب الشركة المشغلة للسكك الحديدية، اصطدم قطار قادم من ماتشو بيتشو مع قطار متجه نحو الموقع في وقت مبكر من بعد الظهر، بالقرب من موقع كوريويراشينا الأثري أيضا.

ولم تتوفر على الفور تفاصيل إضافية حول أسباب التصادم.