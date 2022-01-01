روت الفنانة شيرين عبدالوهاب، كواليس ظهورها حليقة الرأس في إحدى الحفلات بدولة الإمارات بعد الأزمة الأخيرة مع طلقها الفنان حسام حبيب.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج"صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم الجمعة، أنها شعرت بالخوف من ظهورها بهذا الشكل ومن ردود الأفعال خاصةً من الفتيات وتأثرهم بما فعلته، متابعةً: «أكيد البنات واعية ومش هيقلدوني، مش أي واحدة هتتخانق مع جوزها هتروح تحلق شعرها، أنا قصتي مختلفة وواخدة الموضوع وراثة من أبويا».

واستكملت، أنها تشعر بذاتها الآن أكثر بعد ردود الأفعال القوية على مظهرها الأخير، مضيفة: «حاسة بحرية أكثر بقيت بغسل شعري بـ8 مرات ومش شايلة هم أني أورح لكوافير».

وأضافت، أنها تلقت مكالمات هاتفية من محاربات السرطان من جميع أنحاء العالم، بعد ظهورها حليقة الرأس في حفلة دولة الإمارات، متابعة: «مكالمات محاربات السرطان خلتني أكد لنفسي أن الأزمة دي ولا حاجة وحمدت ربنا على اللي أنا فيه».

يذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب، كانت ظهرت حليقة الرأس خلال تقديمها لحفل بدولة الإمارات بعد أزمتها مع طليقها المطرب حسام حبيب والتي انتهت بالإنفصال.