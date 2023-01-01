إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي أطفيح

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أصيب 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى بمنطقة أطفيح في الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق الصحراوى بمنطقة أطفيح، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه خلال سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن انقلابها، ونتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما رفع رجال المرور حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.