أعلن تاكيس جونياس، المدير الفني لبيراميدز قائمة فريقه التي ستخوض مباراة الأهلي في بطولة الدوري العام غدًا الإثنين.
وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي – شريف إكرامي – يوسف نادر
خط الدفاع: أسامة جلال – علي جبر – محمد الشيبي – محمد حمدي – كريم حافظ
خط الوسط: عبد الله السعيد – رمضان صبحي – مصطفى فتحي – إسلام عيسى – محمود دونجا – محمد صادق – بلاتي توريه – عبد الله مجدي – إبراهيم عادل.
خط الهجوم: فخري لاكاي – فخر الدين بن يوسف – دودو الجباس.
وشهدت قائمة بيراميدز غياب وليد الكرتي، لاعب خط الوسط المغربي.
ويلتقي بيراميدز مع الأهلي في السابعة مساء غدًا الإثنين على ستاد القاهرة، في الجولة الـ 11 من الدوري.