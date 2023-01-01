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أعلن تاكيس جونياس، المدير الفني لبيراميدز قائمة فريقه التي ستخوض مباراة الأهلي في بطولة الدوري العام غدًا الإثنين.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – شريف إكرامي – يوسف نادر

خط الدفاع: أسامة جلال – علي جبر – محمد الشيبي – محمد حمدي – كريم حافظ

خط الوسط: عبد الله السعيد – رمضان صبحي – مصطفى فتحي – إسلام عيسى – محمود دونجا – محمد صادق – بلاتي توريه – عبد الله مجدي – إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فخري لاكاي – فخر الدين بن يوسف – دودو الجباس.

وشهدت قائمة بيراميدز غياب وليد الكرتي، لاعب خط الوسط المغربي.

ويلتقي بيراميدز مع الأهلي في السابعة مساء غدًا الإثنين على ستاد القاهرة، في الجولة الـ 11 من الدوري.