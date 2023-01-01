جامعة القاهرة تنظم معرضا للملابس بأسعار رمزية للطلاب بمبنى الخدمات الطلابية بالحرم الجامعي

الخشت: الجامعة تقدم كافة أشكال الدعم والرعاية الاجتماعية لطلابها لتخفيف الأعباء عنهم وتمكينهم من التفوق الدراسي

عبد الصادق: رئيس الجامعة يوجه بإقامة معارض لملابس الطلاب تحقيقا للتكافل الاجتماعى وأداء الجامعة مسؤولياتها الاجتماعية

نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض ملابس للطلاب بأسعار رمزية، بالتعاون مع نادي روتاري الشروق، بمبنى الخدمات الطلابية بالحرم الجامعي.



وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المعرض ضم حوالي 5 آلاف قطعة ملابس سيتم توزيعها على الطلاب بأسعار رمزية، في إطار حرص الجامعة على تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية الاجتماعية لجميع أبنائها من الطلبة والطالبات في كافة المجالات.



ولفت إلى حرص الجامعة على إقامة عدة معارض للملابس طوال العام الدراسي لدعم التكافل الاجتماعي ومساعدة الطلاب غير القادرين وتخفيف الأعباء المادية عنهم وعن أولياء أمورهم.



من جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن جامعة القاهرة تتبنى مبدأ المسؤولية المجتمعية تجاه أبنائها من الطلاب، وتدعم التكافل الاجتماعي ومساعدة الطلاب غير القادرين في متطلبات الحياة وتخفيف الأعباء المادية عنهم بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وإقامة معارض الملابس، والتي تُعد صورة من صور التكافل.



وذكر أن الجامعة تحرص على تنفيذ توجيهات الدكتور محمد الخشت بإقامة العديد من معارض الملابس للطلاب بصفة دورية، وإتاحة سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لهم لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.