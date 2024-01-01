طالبت المنظمة الألمانية لحماية البيئة (دي يو إتش) مجددا بحظر الألعاب النارية وذلك نظرا لما يحدث في ليلة رأس السنة.

وأشارت المنظمة المعنية بحماية المستهلكين والبيئة في بيان أصدرته، اليوم الاثنين، إلى حدوث إصابات للعديد من الأشخاص وحدوث تلوث للهواء بالجسيمات وكان مستوى التلوث في بعض الأحيان عاليا، لافتا إلى ما خلفته الألعاب النارية من كم كبير من القمامة وما أحدثته من تعديات على أفراد قوات الطوارئ.

وقالت المنظمة: "وكانت ليلة رعب بالنسبة لملايين الحيوانات التي شعرت بالرعب جراء أصوات الفرقعة".

وطالبت المنظمة وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بحظر بيع واستخدام الألعاب النارية من قبل الأفراد في ليالي رأس السنة.

وقال الرئيس التنفيذي الاتحادي للمنظمة يورجن ريش: "نفكر في كل المصابين وبينهم العديد من غير المشاركين في الاحتفالات والأطفال وأقاربهم. نفكر في ملايين البشر والحيوانات الذين تأثروا بحالة الرعب وتلوث الهواء المسبب للأمراض والحرائق وكثير من الأمور الأخرى. لم يعد بإمكاننا أن نقبل أن يعانوا جميعا بمثل هذه الطريقة".