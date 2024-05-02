سفير فلسطين بالقاهرة: الرئيس السيسي وقف سدا منيعا أمام مخطط تهجير شعبنا من غزة

قال سفير فلسطين لدى القاهرة دياب اللوح، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وقف سدا منيعا أمام مخطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأضاف خلال مقابلة مصورة مع وكالة «رويترز»، أن إسرائيل تعمل إلى إفراغ قطاع غزة من أصحابه وأهله التاريخيين. وأشار إلى العمل تقديم الدعم للفلسطينيين الذين يصلون مصر من قطاع غزة، والذين يخرجون لأسباب إنسانية.

ولفت إلى أنَّ تصاريح الإقامة التي تُمنح للفلطسطينيين الذين يصلون مصر، ليست دائمة، وبالتالي فهي ليست ترسيخا لمخطط التهجير.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وسط ارتكاب جيش الاحتلال صنوفًا من جرائم الحرب.

وتبذل مصر جهودا واسعة للتعامل مع الأزمة سواء عبر تكثيف المساعدات الإنسانية أو استقبال الجرحى، أو عبر التوسط من أجل وقف إطلاق النار في القطاع.