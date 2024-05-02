 الليلة.. حلقة خاصة عن صناعة الفسيخ في برنامج مانشيت بمناسبة شم النسيم - بوابة الشروق
الخميس 2 مايو 2024 6:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الليلة.. حلقة خاصة عن صناعة الفسيخ في برنامج مانشيت بمناسبة شم النسيم


نشر في: الخميس 2 مايو 2024 - 6:30 م | آخر تحديث: الخميس 2 مايو 2024 - 6:30 م

 يعرض برنامج "مانشيت" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي على قناة "CBC"، تقريرًا من داخل قلعة صناعة الفسيخ، مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس.

يجرى الإعلامي جابر القرموطي لقاءات متنوعة مع تجار ومصنعي الفسيخ وارتباط رواجها في الأعياد، فضلًا عن مراحل إنتاج الفسيخ، بدءًا من اختيار الأسماك الطازجة حتى بيع الفسيخ للمستهلك.

كما يجري القرموطي لقاء من داخل أقدم محل لبيع الفسيخ في مصر مع حفيد مؤسس صناعة الفسيخ بكفر الشيخ، ولقاء مع أول سيدة تعمل في مجال الفسيخ بكفر الشيخ، ويختتم التقرير بلقاء ودي مع أهالي مركز بيلا في كفر الشيخ من داخل الأرض الزراعية.

يذكر أن برنامج "مانشيت" يعرض يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة السابعة مساء.


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك