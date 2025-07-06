أفاد جهاز الدفاع المدني السوري، الأحد، باندلاع بؤر نيران جديدة في ريف اللاذقية (شمال غرب)، بينما يجري العمل لمنع توسعها.

جاء ذلك وفق تصريحات مدير الدفاع المدني في الساحل السوري عبد الكافي كيال، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية في البلاد "سانا".

وقال كيال: "اندلاع بؤر جديدة للنيران وانتشارها بسرعة جراء الرياح في المنطقة الحراجية بقسطل معاف، في ريف اللاذقية".

وأكد أن "فرق الإطفاء تواصل العمل للسيطرة عليها ومنع توسعها".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في سوريا، إحداث "غرفة عمليات ميدانية مشتركة" بالتعاون مع عدد من المنظمات السورية الفاعلة، بهدف تقديم الدعم اللوجستي والميداني لعمليات إخماد الحرائق في ريف اللاذقية الشمالي.

والأربعاء، أعلن الدفاع المدني، أنه تم إخماد أكثر من 90% من الحرائق المندلعة في أحراج بلدة الريحانية بجبل التركمان وكنسبا وقنجرة والدغمشلية بريف اللاذقية، لكن الحرائق اندلعت من جديد الخميس، فأرسلت السلطات الجمعة، تعزيزات إلى ريف اللاذقية وفق تصريحات الوزير رائد الصالح، الذي ذكر أنه "مع اشتداد الرياح وارتفاع درجات الحرارة، شهدت المنطقة توسعاً في رقعة حرائق الغابات".

وتشهد مناطق في ريف اللاذقية حرائق بحلول فصل الصيف، جراء ارتفاع درجات الحرارة وكثافة الأشجار في تلك المنطقة وسرعة الرياح، ما يصعب إخمادها.