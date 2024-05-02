 سفير فلسطين بالقاهرة: خروج 100 ألف مواطن من غزة منذ بدء الحرب على القطاع - بوابة الشروق
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سفير فلسطين بالقاهرة: خروج 100 ألف مواطن من غزة منذ بدء الحرب على القطاع

 أحمد علاء
نشر في: الخميس 2 مايو 2024 - 6:22 م | آخر تحديث: الخميس 2 مايو 2024 - 6:22 م

 قال سفير فلسطين لدى القاهرة دياب اللوح، إن نحو 100 ألف فلسطيني خرجوا من غزة منذ بدء الحرب على القطاع.

وأضاف خلال مقابلة مصورة مع وكالة «رويترز»، أن إنهاء إجراءات الإقامة يمكِّن من إلحاق أبنائهم في المدارس، وفتح حسابات بنكية وتحويل أموال، والحصول على تأشيرات سفر لخارج مصر أو العودة إليها.

وأشار إلى أنّ هذا الأمر يعتبر مهما وحيويا ومطلبا أساسيا لكل فلسطيني، لافتا إلى استقباله وفودا عديدة ممن خرجوا من غزة ووصلوا إلى القاهرة، وهم من شرائح متعددة ومختلفة.

ونوه بأنه يتم استقبال هؤلاء الوفود بشكل يومي، موضحا أن مطلبهم الأساسي يتمثل في الحصول على إقامة.

وأوضح أن الإقامة التي يحصل عليها هؤلاء الفلسطينيون ليست دائمة، وذلك حتى لا يفهم البعض أنها ترسيخ لمخطط التهجير التي تعمل إسرائيل على تنفيذه أو فرضه على الشعب الفلسطيني.


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