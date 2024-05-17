 التنظيم والإدارة: نحو 60 ألف متقدم في ثالث أيام التقديم بمسابقة شغل وظائف معلم مساعد مادة - بوابة الشروق
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التنظيم والإدارة: نحو 60 ألف متقدم في ثالث أيام التقديم بمسابقة شغل وظائف معلم مساعد مادة

شريف حربي:
نشر في: الجمعة 17 مايو 2024 - 12:09 م | آخر تحديث: الجمعة 17 مايو 2024 - 12:09 م

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن قيام ٥٩٩٠١ متقدمًا بالتقديم في مسابقة شغل 18886 وظيفة معلم مساعد مادة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للصفوف الابتدائية (الرابع – الخامس - السادس)، وذلك في اليوم الثالث من فتح باب التقديم الذي بدأ 14 مايو الجاري ويستمر حتى يوم 27 من نفس الشهر، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية .https://jobs.caoa.gov.eg.

ونشر الجهاز عددا من الإنفوجرافات التوضيحية بشأن الكليات والتخصصات المطلوبة في المسابقة التي أعلن عنها أواخر أبريل الماضي، وذلك في إطار حرصه على معاونة الراغبين في التقدم للمسابقة وذلك على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، موضحًا فيه الكليات والتخصصات المطلوبة والمواد أيضًا وهي (اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم – الدراسات الإجتماعية - الحاسب الاّلي) وذلك بجميع محافظات الجمهورية.

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