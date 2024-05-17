كروز أزول يضع قدما في نهائي الدوري المكسيكي

قطع كروز أزول خطوة مهمة، نحو التأهل لنهائي الدوري المكسيكي لكرة القدم، بفوزه الثمين (1/0) على مضيفه مونتيري، اليوم الجمعة، في ذهاب الدور قبل النهائي.

وتقمص الأرجنتيني كارلوس روتوندي دور البطولة، بتسجيله هدف كروز أزول الوحيد في الدقيقة 34، بينما عجز مونتيري عن إدراك التعادل، رغم مؤازرة الأرض والجمهور.

وسيقام لقاء الإياب على ملعب كروز أزول، الاثنين المقبل.

يذكر أن الفائز من هذه المواجهة، سيلتقي في النهائي مع الفائز من مواجهة المربع الذهبي الأخرى، بين كلوب أميركا وتشيفاس، اللذين تعادلا سلبيا في مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب الأخير.