 منها الفنكوش وبين محطتين.. عرض 5 أفلام في نادي سينما المرأة الإثنين المقبل - بوابة الشروق
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منها الفنكوش وبين محطتين.. عرض 5 أفلام في نادي سينما المرأة الإثنين المقبل


نشر في: الجمعة 17 مايو 2024 - 10:36 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 مايو 2024 - 10:36 ص

في السادسة مساء الإثنين المقبل، تستضيف سينما الهناجر بدار الأوبرا فعاليات نادي سينما المرأة، الذي ينظمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطع صندوق التنمية الثقافية.

تتضمن الفعاليات عرض فيلم " الفنكوش للمخرج ألبير أنطوان، وفيلم "بين محطتين" إخراج هدى سمير، وفيلم "الزائر" إخراج بثينة الناصري، وفيم "ما يحدث في حياة نادين" إخراج عمرو فكري، وفيلم "الوداع الأخير" إخراج ياسر سعيد.

وعقب عرض الأفلام، تقام ندوة يديرها كلاً من الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، والناقد السينمائي إسلام أحمد علي؛ لمناقشة الأفلام مع الجمهور.

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