الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة شهداء الكوادر الطبية بغزة إلى 496

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، ارتفاع حصيلة شهداء المنظومة الصحية في قطاع غزة إلى 496 منذ 7 أكتوبر الماضي، وذلك عقب استشهاد الطبيب عدنان البرش في سجن عوفر الإسرائيلي.

وقالت الوزارة في بيان إن "جريمة قتل الطبيب عدنان البرش في سجون الاحتلال (الإسرائيلي) رفعت حصيلة شهداء القطاع الصحي في غزة منذ 7 أكتوبر إلى 496".

وأضافت أن حصيلة مصابي القطاع الصحي وصلت إلى 1500 جريح، بالإضافة إلى 309 أسرى، وفقاً لوكالة الأناضول.

وأشارت إلى أن "قتل الطبيب البرش لن يكون الجريمة الأخيرة في ظل تكتيم كامل لحالة الأسرى في السجون، خصوصاً من اعتقلوا من قطاع غزة".

ودعت الوزارة "المجتمع الدولي والمنظمات الصحية والحقوقية للتدخل وحماية الأسرى في السجون من التعذيب والإرهاب والقتل".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن نادي الأسير الفلسطيني في بيان عن "استشهاد مواطنين اثنين من معتقلي غزة في السجون الإسرائيلية".

وأفاد بأن "الشهيدين هما الطبيب عدنان أحمد عطية البرش (50 عاما) من جباليا (شمال غزة)، وإسماعيل عبد الباري رجب خضر (33 عاما)".

وأوضح النادي أن البرش استشاري ورئيس قسم العظام في مستشفى الشفاء بغزة، اعتقل في ديسمبر الماضي، خلال تواجده في مستشفى العودة (شمال) إلى جانب مجموعة أطباء.

وتابع: "ووفقًا للمعلومات المتوفرة والتي أُبلغت فيها الشؤون المدنية الفلسطينية (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي)، فقد استشهد البرش في سجن عوفر في تاريخ 19 أبريل الماضي، وما يزال جثمانه محتجزًا".