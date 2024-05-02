أشاد الإعلامي محمد مصطفى شردي، بمن اتخذ قرار إقامة مدينة السيسي وموقعها في محافظة شمال سيناء، واصفًا إياه بـ«الأستاذ».

وقال خلال برنامجه «الحياة اليوم» عبر شاشة «الحياة»، مساء الخميس، إنّ هذه المنطقة كانت مطمعًا، ونجحت الدولة في تخليصها ممن كانوا يطمعون بها.

وأضاف أنّ إسرائيل كانت تتحدث وتضغط بأن هذه المنطقة صحراء جرداء بطول الحدود مع إسرائيل بعمق 20 كيلو مترا وبالتالي يحق لها مطالبة مصر بها كما كانت تزعم.

وأشار إلى أنّ الدولة طهرت رفح والشيخ زويد والعريش من الإرهاب ثم طوَّرت هذه المناطق، موضحا أن رفض مصر لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة جعل أعين إسرائيل تتجه صوب هذه المنطقة الجنوبية.

ولفت إلى أن مصر وضعت الحائط الوحيد الذي لا يمكن أن يتحدث معه وهو الحائط البشري، متابعا: "دي أرض ملك المصريين ومعمول فيها مدينة.. وأعمال البناء لأبناء سيناء ولكل المصريين.. وبها تخطيط عمراني ومستشفيات ومدارس».

ونوه بأنه لم يعد هناك حجة أمام أحد ليقول إن مصر لا تستغل هذه المناطق، ولا يمكن لأحد أن يطالب مصر بالحصول على هذا الجزء من أراضيها.



