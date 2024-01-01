الرئيس التشيكي يدعو إلى اتخاذ خطوات ملموسة صوب الانضمام إلى منطقة اليورو

استغل الرئيس التشيكي بيتر بافيل أول خطاب له في العام الجديد منذ توليه مهام منصبه للدعوة إلى انضمام بلاده إلى منطقة اليورو.

وقال بافيل (62 عاما) اليوم الاثنين: "لقد حان الوقت بالنسبة لنا للبدء في اتخاذ خطوات ملموسة تقود إلى تحقيق هذا الالتزام".

وقال إنه بالنسبة إلى دولة تمتلك اقتصادا مفتوحا وموجها نحو التصدير، وتقع في وسط أوروبا، فإن العملة الموحدة هي "المستقبل المنطقي".

وتولى بافيل، الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة، رئاسة جمهورية التشيك العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ مارس 2023.

يذكر أن جمهورية التشيك لديها عملتها الخاصة "الكرونة". وقد أكدت براغ الالتزام بتبنى اليورو عندما انضمت إلى الاتحاد الأوروبي قبل نحو 20 عاما، إلا أنه لم يتم وضع إطار زمني لتنفيذ هذه الخطوة.