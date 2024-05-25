أعلن الإعلامي أسامة كمال، مشاركته في قمة الإعلام العربي بـ دبي في الإمارات العربية المتحدة، خلال يوميّ 28 و29 مايو الجاري؛ لذلك اعتذر عن عدم الظهور في برنامجه "مساء dmc" المذاع عبر قناة "dmc" لمدة أسبوع من تاريخه.

ويعود الإعلامي أسامة كمال، للظهور، يوم السبت المقبل الموافق 1 يونيو، لاستكمال برنامجه المهتم بتغطية مستجدات الشأن المحلي والدولي، والمذاع من السبت إلى الثلاثاء على قناة dmc.

يذكر أن "منتدى الإعلام العربي" الـ22 يجمع في دبي قيادات الإعلام وأبرز رموزه لاستشراف مستقبل القطاع ومقومات النهوض بقدراته، ويشتمل على أجندة موسّعة تناقش أهم الظواهر الإعلامية وأسبابها وسبل تعزيز تأثيراتها الإيجابية ومعالجة ما قد تحمله من سلبيات.

المنتدى يستعرض عبر آراء صُنّاع القرار أهم التحولات في المشهد الإعلامي العربي والعالمي والعوامل المؤثرة في تشكيل مستقبله، وتحديث جائزة الإعلام العربي عملية لا تنقطع ويستهدف ضم مزيد من الكوادر الإعلامية الشابة لمجلس إدارتها القادم.