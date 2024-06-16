مبابي يكشف موقفه من المشاركة مع فرنسا في أولمبياد باريس

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كشف المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، موقفه من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، المقرر أن تقام في بلاده خلال شهري يوليو وأغسطس القادمين.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الفرنسي نظيره النمساوي مساء غدًا الإثنين، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024».

وقال مبابي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: «موقف إدارة النادي واضح تماما، لذا لن أشارك في أولمبياد باريس.. هذا أمر مؤكد، وأتقبل القرار».

وأتم: «لقد انضممت لفريق جديد، وأتمنى التوفيق لمنتخب فرنسا، وأن ينجح في الفوز بالميدالية الذهبية».