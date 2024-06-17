زيلينسكي يدعو لعقد قمة ثانية حول السلام في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس، أن المشاركين في أول قمة دولية حول السلام في أوكرانيا والتي عقدت بسويسرا، اتفقوا على مواصلة العمل في مجموعات خاصة، داعيا إلى عقد قمة ثانية من أجل السلام في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي في ختام القمة: "اتفقنا على بدء العمل في مجموعات خاصة بعد القمة لمناقشة أفكار ومقترحات وتطورات محددة يمكن أن تعيد الأمن على مختلف الأصعدة".

وتابع: عندما تصبح خطط العمل من أجل السلام جاهزة وعند الانتهاء من كل خطوة، سيكون الطريق مفتوحا أمام قمة السلام الثانية".

كما اعتبر الرئيس الأوكراني أن روسيا غير مستعدة لسلام عادل في الوقت الراهن، مضيفا أن "روسيا بإمكانها بدء التفاوض حول السلام غدا إذا انسحبت من أراضينا".

وكان البيان الختامي لأول قمة دولية حول السلام في أوكرانيا التي اختتمت أعمالها في وقت سابق اليوم، قد حث على إشراك جميع أطراف النزاع بهدف وقف الحرب المستمرة منذ 24 فبراير 2022.

واجتمعت وفود أكثر من 90 دولة في سويسرا للمشاركة في القمة المخصصة لمناقشة مقترحات كييف لإنهاء الحرب، لكن دون حضور روسيا التي أعلنت عدم رغبتها الحضور.