منتخب إنجلترا يهزم صربيا في أمم أوروبا

حقق منتخب إنجلترا فوزًا ثمينًا على نظيره الصربي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب فيلتينس مساء اليوم الأحد، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024».

ويدين المنتخب الإنجليزي بالفضل للاعبه جود بيلينجهام في تحقيق الانتصار أمام صربيا، بعد تسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول.

وحاول لاعبو منتخب صربيا إدارك هدف التعادل خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة، ولكن تألق الحارس الإنجليزي بيكفورد حرمهم من التسجيل، لينتهي اللقاء بفوز إنجلترا بهدف نظيف.

وبتلك النتيجة، رفع منتخب إنجلترا رصيده لـ 3 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بفارق نقطتين عن منتخبي سلوفينيا والدنمارك بعد تعادلهما مساء اليوم الأحد.