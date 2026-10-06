قال محمد هداية الحداد، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرفة التجارية، إن زيادة الأسعار أصبحت "واقعا ملموسا"، موضحا أن التأثير الأكثر وضوحا لارتفاع الأسعار يتركز في أجهزة الفئتين المتوسطة والاقتصادية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر "إكسترا نيوز" أن الزيادات ترجع إلى عدة أسباب، في مقدمتها نقص الرقائق الإلكترونية ، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن جراء المشاكل في باب المندب والحرب بين أمريكا وإيران، التي أدت إلى زيادة تكاليف الشحن بنسبة 500%، معقبا: "رغم ذلك، لكن الزيادة مبالغ فيها شوية".

وأوضح أن الهاتف ينتقل من الشركة إلى الموزع، ومنه إلى التاجر وصولا إلى المستهلك النهائي، مطالبا بضرورة الجلوس مع المصنعين وعقد مناقشات لتحديد "أين تذهب هوامش الربح"، لا سيما أن نسبة الزيادة في الأسعار تختلف من شركة إلى أخرى ومن موديل إلى آخر.

ونفى مغالاة تاجر التجزئة في أسعار الهواتف المحمولة وإضافة نسب أرباح كبيرة، موضحا أن التجار يمرون بـ "مشاكل كبيرة وتراجع في حركة البيع" على أرض الواقع نتيجة ارتفاع الأسعار.

ولفت إلى أن التاجر يضطر لزيادة الرواتب أو تقديم حوافز ومكافآت لتعويض زيادة الأسعار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هامش ربح التاجر الـ 2% يكفي لتغطية التكلفة في حال دوران حركة البيع.

وطالب بتطبيق قوائم الأسعار الرسمية، الصادرة عن الشركة الموردة، مع تحديد سعر استلام الجهاز وسعر البيع؛ لضبط أي ضبط تفاوت في الأسعار بين المحال.

وقفزت أسعار الهواتف المحمولة في مصر بنسب وصلت إلى 55% منذ بداية العام، وقال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الهواتف المصنعة في مصر ارتفعت بنسبة تتراوح بين 45% لـ 55% منذ بداية العام، مشيرا إلى أن بعض الشركات رفعت أسعار منتجاتها بنسبة وصلت إلى 60%.