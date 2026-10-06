مساعد وزير الصحة: إضافة 7300 سرير جديد بالمدينتين الطبيتين بالعاصمة والعلمين تمثل 14% من أسرّة مستشفيات الوزارة

قال الدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان، إن فكرة إنشاء معهد جديد للقلب في البداية تطورت إلى مجمع مجمعي ثم إلى إنشاء أول مدينتين طبيتين في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، تجمع 18 مستشفى متخصصة في موقع واحد، تشمل تخصصات جراحة القلب، وأمراض الكلى، وجراحة المخ والأعصاب، وغيرها، لضمان تقديم خدمة علاجية متكاملة للمواطنين.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر "إكسترا نيوز" أن الفكرة استهدفت في بدايتها زيادة وتطوير الخدمات الطبية المتخصصة المتقدمة، لافتا إلى أن مصر لم تكن تمتلك سابقا مدنا طبية، وكان النموذج الأقرب لذلك معهد ناصر الذي يضم نحو 682 سريرا ويلجأ إليه المرضى من مختلف محافظات الجمهورية للحصول على التخصصات التي قد لا تتوفر في المستشفيات العامة.

ولفت إلى أن العمل يجري في الوقت الحالي على تطوير معهد ناصر ورفع كفاءته لزيادة طاقته الاستيعابية من 680 سريرا إلى 1703 أسرّة، بعد تغيير اسمه ليصبح "مدينة النيل الطبية".

وأكد أن الرغبة في إتاحة الخدمات الطبية المتقدمة بالقرب من المواطنين في أماكن مختلفة، دفعت إلى البدء بمشروع المدينتين الطبيتين بكل من العاصمة الإدارية الجديدة بإنشاءات تضم 4200 سرير، ومدينة العلمين الجديدة بسعة 3100 سرير، ليرتفع إجمالي الطاقة الاستيعابية بالمدينتين إلى 7300 سرير جديد.

وأشار إلى أن الأسرّة الجديدة بالمدينتين الطبية الـ 7300 سرير تمثل 14% من إجمالي الطاقة الاستيعابية الحالية لأسرّة مستشفيات وزارة الصحة، والتي تبلغ 54600 سرير موزعة على 515 مستشفى قائمة بجميع المحافظات.