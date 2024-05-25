• مؤتمر صحفي لـ 10 مصورين قادمين من غزة.. وشهادات حية وقصص مصورة وحكايات توثق بطولة الكاميرا

أعلنت نقابة الصحفيين تنظيم يومًا تضامنيًا مع الشعب الفلسطيني الأربعاء المقبل 29 مايو الجاري، في الذكرى 76 لنكبة فلسطين، ومرور 8 أشهر على العدوان الصهيوني على غزة.

ويبدأ اليوم التضامني، في تمام الساعة 4 عصرًا بافتتاح معرض صور التقطتها عدسات المصورين الفلسطينيين الأبطال في غزة؛ لتوثيق انتهاكات الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، في بهو الدور الرابع بالتنسيق مع شعبة المصورين الصحفيين.

وعقب افتتاح المعرض تعقد النقابة مؤتمرًا صحفيًا في قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع بالتنسيق مع لجنة نقابة الصحفيين الفلسطينيين في مصر، يتخلله شهادات حية لـ 10 من المصورين الفلسطينيين الأبطال القادمين من غزة، الذين وثّقوا بكاميراتهم العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الأعزل، وتتضمن شهادتهم عرضًا لأبرز ما وثقته كاميراتهم.

يشارك في المؤتمر المصورون الفلسطينيون الأبطال: محمد سالم، ونضال رحمي، ولؤي أيوب، ومحمد الثلاثيني، وسمر أبو العوف، ومعمر أبو طبيخ، وأمير الترك، ومحمد أبو نحل، ورافي الملح، وخالد ديب أبوسلطان.

ويتضمن اليوم التضامني جلسة نقاشية، ومؤتمرًا يعقد في تمام الساعة 6 ونصف مساءً بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع تحت عنوان (76 عامًا ما بين النكبة الأولى والنكبة الثانية.. فلسطين باقية والاحتلال إلى زوال)، بالتنسيق مع مؤسسة الدكتور جمال شيحة للتعليم والثقافة والتنمية المستدامة، والمؤسسة الإفريقية للتطوير وبناء القدرات.

يشارك في الجلسة النقاشية د. جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، واللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، والكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، والكاتب الصحفي مدحت الزاهد، والدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر، بالإضافة لمشاركة عربية عبر تقنية زووم للشيخ عكرمة صبري، والمطران عطا الله حنا من القدس، والعميد مصطفى حمدان من لبنان.

وتدير الجلسة النقاشية الكاتبة الصحفية نور الهدى زكي.