الرئيس السيسي: عاوز بأقل كمية مياه نطلع أكبر إنتاج للمحاصيل

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أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتجربة شركة مودرن فارمينج للاستثمار الزراعي، والتي نجحت في زراعة 2000 فدان قمح بمنطقة وادي شيح، بمتوسط يصل إلى 25 إردبًا للفدان الواحد.

وقال خلال فعاليات افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، مساء السبت: «عاوز بأقل كمية مياه نطلع أكبر إنتاج للمحاصيل، لازم نفكر بتلك الطريقة».

وذكر أن الدولة حرصت على إقامة محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي كالمحسمة وبحر البقر و(الحمّام سابقًا) لضمان الاستفادة من كل نقطة مياه.

وأشار الرئيس في سياق متصل، إلى أهمية تعظيم الاستفادة من النباتات التي تحتاج كميات شحيحة للمياه وتتحمل درجات الحرارة المرتفعة والملوحة وطبيعة الأرض الصعبة كالجوجوبا والتين الشوكي.

ولفت إلى أن تلك المزروعات من الممكن أن تحقق قيمة مالية كبيرة، إذا اهتمت الدولة بالصناعات التكميلية لتلك الزراعات.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة.

كما يشهد الرئيس السيسي، افتتاح مشروع استصلاح أكثر من 400 ألف فدان بتوشكى، نجح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في استصلاحها وزراعتها خلال الفترة الماضية.