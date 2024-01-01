أغرب ما كشفته أجهزة المسح في المطارات الأمريكية في 2023

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أظهرت نقاط التفتيش التابعة لإدارة أمن النقل في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، أن 2023 قدمت المزيد من الأدلة على أن بعض المسافرين الجويين ليسوا على دراية مطلقا بما يُسمح ولا يُسمح مروره عبر أجهزة الأشعة السينية بالمطارات، أو على الأقل كان هؤلاء الأشخاص مؤهلين للمخاطرة بمواجهة العواقب، بحسب موقع "ترافل بالس".

وبدأ العام باكتشاف الضباط في مطار تامبا الدولي أفعى بوا العاصرة يبلغ طولها 4 أقدام داخل حقيبة يد تخص أحد الركاب خلال عبورها من جهاز الأشعة السينية.

كما جرى العثور على قطة من خلال جهاز الأشعة السينية في مطار نورفولك الدولي في ولاية فرجينيا العام الجاري.

وفي بوسطن، لاحظ مسؤولو الأمن شمعة مثيرة للريبة تبين فيما بعد أنها تحتوي على عشبة مخدرة في متاع أحد الركاب.

وفي مطار أيبلي أيرفيلد في أوماها بولاية نبراسكا، ضبط مسؤولو التفتيش طلقات عيار 9 ملم محاكة في بطانة حذاء راكب.

وليس من غير الشائع أن يحاول بعض المسافرين تهريب المخدرات غير الشرعية ولكن مسؤولي التفتيش غالبا ما يكتشفونها.

واكتشف الضباط في مطار سولت ليك سيتي الدولي في ولاية يوتا عبوتين من زبدة الفول السوداني ممتلئتين بنصف رطل من مخدر الميثامفيتامين الربيع الماضي.

أما الضباط في مطار سياتل تاكوما الدولي اكتشفوا مؤخرا سكينا مخبئا في رغيف خبز.