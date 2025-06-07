روسيا تدعو أوكرانيا إلى الالتزام بالاتفاقيات في مفاوضات إسطنبول

• رئيس الوفد الروسي بالمفاوضات المباشرة في إسطنبول فلاديمير ميدينسكي قال: "أرجأ الجانب الأوكراني بشكل غير متوقع قبول الجثث وتبادل الأسرى لفترة غير محددة"

دعا رئيس الوفد الروسي بالمفاوضات المباشرة في إسطنبول فلاديمير ميدينسكي، أوكرانيا إلى الالتزام بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها، قائلاً: "أرجأ الجانب الأوكراني بشكل غير متوقع قبول الجثث وتبادل الأسرى لفترة غير محددة".

جاء ذلك في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس" السبت، تعليقاً على مفاوضات إسطنبول مع الجانب الأوكراني التي استضافتها تركيا الاثنين الماضي.

وأشار ميدينسكي، إلى أنه تم التوصل إلى اتفاقيات مع أوكرانيا بشأن تسليم جثث 6 آلاف جندي مجمدة، وتبادل الجنود المصابين بجروح خطيرة والمرضى، وجنود أسرى تقل أعمارهم عن 25 عاما، وأن الجانب الروسي بدأ العمل على تنفيذ هذه الاتفاقيات.

وقال: "نُقلت جثث 1212 جنديًا مُجمدة إلى منطقة التبادل في مركبات مبردة، أما الجثث المتبقية، فهي في طريقها إلينا، كما سُلّمت قائمة أولية بأسماء 640 جنديًا مصابًا بجروح خطيرة ومرضى ودون سن الخامسة والعشرين إلى أوكرانيا لبدء عملية التبادل".

وتابع ميدينسكي: "أجّل الجانب الأوكراني، بشكل مفاجئ، استلام الجثث وتبادل الأسرى إلى أجل غير مسمى. ولسبب ما، لم تحضر المجموعة الأوكرانية إلى مكان التبادل. والأسباب التي ذكروها غريبة"، دون ذكر تفاصيل تلك الأسباب.

ودعا "كييف إلى الالتزام الصارم بالجدول الزمني وجميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها والبدء في عملية التبادل على الفور".

وبيّن ميدينسكي: "كما اتفقنا (مع الجانب الأوكراني) علينا منح 1200 جنديا من كل طرف فرصة العودة إلى ديارهم. كما ندعوهم إلى استلام جثث 6 آلاف جندي أوكراني مُجمدة. نحن موجودون وجاهزون للعمل".

وذكرت تقارير صحفية روسية، أن مركبات مبردة تحمل جثثًا كان من المقرر تسليمها إلى كييف متواجدة في منطقة بريانسك الروسية، بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.