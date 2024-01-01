لقي شاب مصرعه، متأثرا بطلق ناري بالخطأ خرج من سلاح كان بحوزته، في مركز مغاغة شمال المنيا، بسبب خلافات الخطوبة.

وتلقى اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بمقتل «عريس»، متأثرا بطلق ناري، بسبب خلافات إلغاء الخطوبة، بإحدى قرى مركز مغاغة.

انتقل فريق البحث الجنائي، بإشراف العميد حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية، وتبين مقتل «م ، ع ، ا» 22 سنة، عامل، مقيم بإحدى قرى مجلس قروي ميانة، بمركز مغاغة، متأثرا بطلق ناري من «فرد خرطوش»، شرق مزلقان السكك الحديدية، بإحدى قري مجلس قروي طنبدي.

وبسؤال والده « ع ، ا» 55 سنة، عامل زراعة، أكد مصرع نجله متأثرًا بطلق ناري بالرأس، من «فرد خرطوش»، كان بحوزة المجني عليه أثناء تدخل أهله، لاصطحابه من أمام منزل والد خطيبة، الذي قرر الانفصال، وحصول المجني عليه على متعلقاته التي قدمها لخطيبة قبل الانفصال.

وكشف التحريات، التي أجرتها وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة مغاغة، أن المجني عليه كان في حالة انفعال، وأخرج «فرد خرطوش»، لإطلاق أعيرة نارية، فتدخل والده وعمه اللذين حاولا إقصاءه والاشتباك معه، فخرجت طلقة بالخطأ من السلاح لتسكن رأسه.

تحرر محضر بالواقعة، وعاينت النيابة العامة مسرح الجريمة، وقررت نقل الجثمان، الي مشرحة مستشفي مغاغة المركزي.

وقرر المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابيات شمال المنيا، انتداب الطب الشرعي، لإعداد تقرير الصفة التشريحية، بأسباب الوفاة ، وكلف فريق من النيابة العامة بمركز مغاغة، للتحقيق في الواقعة. كما كلف المحامي العام الأول، الأجهزة الأمنية، بالتحري عن الواقعة، وتقديم تقرير بالتحريات.